Head uudised koduostjale: pank lubab suurt hinnasula

Praegust olukorda kinnisvaaturul iseloomustab tema sõnul mõistmine, et rahale on tekkinud hind ning see ei leba enam tasuta maas. «Pikemas perspektiivis peaks see hakkama vähendama ka inflatsiooni. Kui inimesed paiskavad turule vähem raha ning neil ei ole seda nii palju kulutada, siis peavad ka teenuste ja kaupade müüjad hindu korrigeerima. See põhimõte peaks töötama ka kinnisvaraturul, ehkki ekspertide arvamused võivad siinkohal veidi lahkneda,» märkis Rebane.

Ta ei nõustu paljude ekspertide ennustustega, et kinnisvarahinnad langevad lähitulevikus kuni kolmandiku võrra. «Langus kindlasti tuleb, kuid pigem umbes 10 kuni 20 protsenti sõltuvalt kinnisvara tüübist ja asukohast,» prognoosib Rebane.

Hinnad ei saa tema sõnul madalamale langeda erinevatel põhjustel. "Esiteks pole marginaalid olnud nii kõrged, mistõttu pole ruumi sedavõrd suureks languseks. See tähendab, et kevadel müüki paisatav kinnisvara on ehitatud väga kõrgete ehitushindade perioodil ning allahindluse puhver pole kuigi suur. Küll võib juhtuda, et allahindlust üritatakse taas kompenseerida "hinna sees" köögimööbli, parkimiskoha või panipaiga abil, mille eest hindade tipus lisaraha küsiti," selgitab ekspert.

Ta lisas, et osaliselt on hinnalangus põhjustatud ka sellest, et turul leidus ka neid, kes küsisid kinnisvara eest rohkem, kui see tegelikult väärt oli.