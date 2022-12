KOMMENTAAR ⟩ Kuidas Savisaare kuvand minu karjäärivalikut mõjutas

Minu huvi ajakirjanduse vastu sai alguse ülikooli esimesel kursusel infoteadust õppides. Huvi tekkimisel mängis suurt rolli Savisaare avalik kuvand. 2010. aastal kuulasin kodus koristamise taustaks Kuku raadio saadet «Linnatund». Külas oli toonane linnapea Edgar Savisaar ja vahetult enne saadet sai avalikuks info, et saatekülalist kahtlustakse Venemaalt raha hankimises. Saade oli nii põnev ja haarav, et jätsin koristamise korduvalt pooleli, et saaksin paremini kuulamisele keskenduda. Savisaar põikles vastusest kõrvale, kuid ta tegi seda nii osavalt, et ajakirjanik sisulisi vastuseid ei saanudki.