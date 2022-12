Eestis läheb suitsetamine uuel aastal väga kalliks

Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse saabuval reisijal on lubatud aktsiisivabalt kaasa tuua 20 milliliitrit tubakavedelikku. Teisest liikmesriigist saabuval reisijal on lubatud aktsiisivabalt kaasa tuua 50 milliliitrit tubakavedelikku. Aktsiisivaba kogus saadetises, mille on saatnud välisriigi eraisik Eestis elavale eraisikule, on 20 milliliitrit tubakavedelikku. Tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete, sealhulgas e-vedelike Eestisse toimetamine kaugmüügi teel ehk internetipoest ostmine on keelatud.