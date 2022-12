USA aktsiaindeks S&P 500 on aastaga langenud viiendiku võrra, peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks pea kolmandiku.

Ehkki Tallinna börsiindeks OMXT on aastaga langenud «vaid» 12 protsenti, ei tähenda see midagi rõõmustavat meie investoritele. Ka Tallinna börsil oli see esimene langusaasta pärast 2018. aastat, aga suurim langusaasta pärast 2011. aastat, mil börsiindeks kukkus tervelt 24 protsenti.