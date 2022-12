Horvaatia liitub euroalaga, tarbijad pelgavad hinnatõusu

Paradox Hospitality turismikonsultant Zoran Pejović arvab, et hotellihindades suuremaid muutusi siiski ei tule, kuna tubade hindu on juba aastaid avaldatud eurodes. «Hinnad tõusid juba möödunud hooajal. Restoranid seevastu teevad tõenäoliselt ümardamist ja mitte tingimata ainult järgmise numbrini, kuid arvestades inflatsiooni ja kasvavat energiakulu, on tõusu põhjust raske kindlaks teha,» ütles Pejović The Telegraphile.