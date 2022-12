Kasahstan kavatseb saata toornaftat Saksamaale Vene Družba torujuhtme kaudu

Tegemist oleks esimese sammuga, et Kasahstani nafta jõuaks Saksamaa rafineerimistehastesse ning seda ajal, mil riik püüab leida alternatiive Venemaa tarnetele. Kuigi torutarned on vabastatud Euroopa sanktsioonidest, on Saksamaa lubanud pärast Moskva sissetungi Ukrainasse loobuda Venemaa toornaftast selle aasta lõpuks.

KazTransOil küsis Venemaa Transneftilt transpordivõimsust, et saata 1,2 miljonit tonni Kasahstani toornaftat Valgevene kaudu Poola Adamowo-Zastawa vastuvõtupunkti, et tarnida seda edasi Saksamaale, teatas Kasahstani ettevõte neljapäeval.

Taotlus nõuab Venemaa energeetikaministeeriumi heakskiitu, kuid «tehniliselt on võimalik» neid koguseid tarnida, ütles Transnefti pressiesindaja Igor Djomin Bloombergile. «Aga me ei ole veel saanud ühtegi taotlust Kasahstani naftatootjatelt,» ütles ta.

Saksamaa on pidanud Kasahstaniga läbirääkimisi Venemaa tarnete asendamiseks vajaliku nafta üle, kuid läbirääkimised ei ole veel lõppenud. Praeguste sanktsioonide kohaselt on Saksamaa majandusministeeriumi teatel lubatud kasutada Kasahstani toornafta jaoks olemasolevat torujuhtmevõrku.

Naaberriik Poola on samuti lubanud lõpetada Venemaa nafta importimise detsembri lõpuks, kuid on öelnud, et torujuhtmevoogude peatamine võib nõuda täiendavaid sanktsioone. Transneft teatas neljapäeval, et tema jaanuarikuu tarnekava hõlmab 500 000 tonni Venemaa toornafta saatmist Poola Valgevene kaudu.