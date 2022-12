Lätis tõuseb töötus ligi kümnele protsendile

Swedbanki peaökonomist Agnese Buceniece ütles agentuurile LETA, et majandus on praegu lühiajalises madalseisus ja järgmisel aastal on oodata selle taseme mõningast tõusu.

«Hooajaliste tegurite ja võimalik, et majandusaktiivsuse aeglustumise tõttu on tööpuudus hakanud tõusma ja saavutab haripunkti järgmise aasta alguses. Tõenäoliselt on selle kasv ebaoluline ja läheneb kaheksale protsendile,» ütles ta.

Buceniece märkis ka, et tööstuste olukord võib oluliselt erineda, näiteks on tõenäoliselt sunnitud oluliselt vähendama töötajate arvu transiidivaldkond, mida mõjutab majandussidemete katkemine Venemaaga ning infotehnoloogia valdkonda jääb endiselt vaevama tööjõu puudus.

Citadele panga ökonomist Mārtiņš Āboliņš usub, et Läti majanduse surutise tõttu on järgmisel aastal oodata tööpuuduse mõningast kasvu.

«Vabade töökohtade ja töökuulutuste arvu langus on juba praegu näha, aga väga järsku tööpuuduse kasvu ma ei oota,» ütles ta ja lisas, et järgmisel aastal võib tööpuudus Lätis tõusta 7,2 protsendini.

Ta ennustas, et majanduse aeglustumine on väga laialdane ja seoses keskpikas vaates töötajate arvu vähenemisega on oodata struktuurset tööjõupuudust. «Seega tööandjad praegu töötajate koondamisega ei kiirusta. Samas võib Rootsi ehitussektori pidurdumine kaasa tuua ehitajate naasmise Lätti,» ütles majandusteadlane.

Pessimistlik ennustus

SEB panga makromajanduse asjatundja Dainis Gašpuitis märkis, et majandusaktiivsuse langus tänavu kolmandas kvartalis väljendus ka tööpuuduse mõningases kasvus – kuni 6,9 protsendini.

Tema sõnul tööturg jahtub ja tööpuuduse kasv jätkub.

«Trendid võivad elavneda, eriti aasta alguses ja seejärel stabiliseeruda. Arvestades aga, et aasta tõotab tulla üsna pingeline, on ettevõtted uute töötajate värbamisel ettevaatlikud. Seetõttu võib aasta teise poole olukorra paranemine olla ebakindluse ja kõrgete kulude tõttu piiratud,» ütles Gašpuitis.

Luminori ökonomist Pēteris Strautiņš ennustas, et järgmisel aastal on tööotsijate osakaal umbes kaheksa protsenti, mis on protsendipunkti võrra rohkem kui tänavu ning see on üsna pessimistlik ennustus.