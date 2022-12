Juhan Kivirähk: riigijuhtimise kvaliteet jätab soovida

«Kõige kõrgem dokument on meie riigis ikka koalitsioonileping, mida üritatakse nui neljaks ellu viia. Aga ei mõelda selle peale, mida ühes valdkonnas tehtavad muudatused toovad igal pool mujal endaga kaasa. Unustatakse see, et ühiskond on väga keeruline süsteem,» ütles Kivirähk.

Kivirähki sõnul ei osatagi tihtilugu ette näha, mida seaduste muudatused endaga üldiselt kaasa võivad tuua. «Võtame kas või peretoetused. Üks asi on see, et need on niivõrd ebavõrdsed kahe ja kolme lapse puhul. Aga kuidas neid lapsi siis üldse jagada? Meil on tohutult palju kärgperesid ja mitteametlikke peresid. Mismoodi seda peretoetuste asja korraldama kavatsetakse hakata, see on veel paras mõistatus. See on ka presidendile andnud juurdlemiseks ainet.»