Eesti Pank vajab järgmisel aastal tegutsemiseks rohkem raha

Üldise kiire hinnatõusu tõttu tõusevad keskpanga eelarves hoogsalt erinevate sisseostetavate teenuste kulud, teatas Eesti Pank pressiteate vahendusel. Jättes kõrvale sularahaga seotud teenuste kulud, siis kasvab teenuste eelarve 14,6 protsenti 8,5 miljoni euroni.

2023. aastal on Eesti Pangal plaanis tellida juurde 50 euroseid pangatähti ning valmistada erikujundusega kaheeurone, mis on pühendatud rahvuslinnule ehk suitsupääsukesele. Lisaks toodab keskpank kullast ja hõbedast meenemündid hansalinn Tartu auks ning hõbemündid Eesti talupere ja riigitegelaste Konstantin Koniku ja Konstantin Pätsi auks.

Lisaks keskpanga tavapärastele tegevustele on 2023. aasta arendustegevustega seotud olulisemad märksõnad jätkuvalt küberturvalisus, erinevateks kriisistsenaariumiteks valmisolek, aga ka sammud energiakulude vähendamiseks. Järgmisel aastal jätkuvad Euroopa Keskpankade Süsteemi üleeuroopalise kiirülekandesüsteemi (TARGET) ja väärtpaberiarvelduste ühisplatvormi (T2S) liitmise ning tagatishaldussüsteemi (ECMS) projektidega seotud Eesti Panga sisesed arendustööd. Oluline on ka osalemine üleeuroalases digieuro uurimisprojektis, mille tulemusi on oodata järgmise aasta sügisel.

Uued töökohad

Eesti Pank investeerib põhivarasse 2023. aastal veidi üle 4 miljoni euro. Et paremini toime tulla kiiresti kasvavate energia- ja küttekuludega, alustab Eesti Pank oma hoonete ventilatsioonisüsteemi uuendamist ning uurib võimalusi hoonete energiasäästu suurendamiseks ja päikesepaneelide paigalduseks. Samuti toimub Estonia pst 13 vana pangaoperatsioonisaali (tuntud ka Pliiatsisaalina) ümberehitamine, et luua juurde töökohti Finantsinspektsiooni tarbeks.

Kust pank raha saab?

Eesti Panga järgmise aasta prognoositav tulu on 87,7 miljonit eurot. Keskpank teenib tulu peamiselt euroala keskpankade ühistelt rahapoliitilistelt tehingutelt, reservide haldusest ja meenemüntide müügist. Keskpank kasutab varasematel aastatel kogutud puhvreid (riskieraldisi), et katta 2022. aasta investeerimistegevuse negatiivset tulemust, mis on seotud eelkõige intressimäärade järsu tõusu mõjuga keskpanga võlakirjaportfellile. Seetõttu tuleb keskpangal 2023. aasta eeldatava positiivse tulemi arvelt kasutatud puhvreid taastada. Eesti Panga 2022. aasta auditeeritud finantstulemused kinnitatakse 2023. aasta märtsis.