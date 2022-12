Kadri Simson: minu ülesanne oli, et Venemaa ei saaks meid maagaasiga manipuleerida

«Kõigepealt oli minu ülesanne, et Venemaa ei saaks maagaasi tarnetega meid manipuleerida. Ta loomulikult manipuleerib ja hinna suhtes oleme me valusas olukorras, aga meie maa-alused gaasihoidlad on täis. Me oleme senimaani kõik, mida Venemaa on tarnimata jätnud, kompenseerinud alternatiivsete tarnetega – olgu see siis torugaas Aserbaidžaanist või Norrast või LNG USAst,» lausus Simson.