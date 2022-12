Homme saavad Eesti inimesed elektri täiesti tasuta kätte

Kõige kallim, 109,92 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind reedel kell 16–17, kõige odavam aga varahommikul kella 5–6 vahel, mil hind langeb 0,57 eurole megavatt-tunnist. See tähendab, et kilovatt-tund ei maksa sisuliselt mitte midagi. Keskmiselt maksab homme kilovatt-tund 5,7 senti.