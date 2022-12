Edukas Eesti taimekasvatusettevõte vajus ootamatult kahjumisse

Click & Grow on ekspordile suunatud, peamised sihtturud on Ameerika Ühendriigid, Kanada, Ühendkuningriik, Saksamaa ja Singapur. Eesti turul teenis ettevõte eelmisel majandusaastal vaid 202 400 eurot ning Euroopa Liidu riikides kokku 2,2 miljonit eurot. Ühendriikides teeniti aga ligi 10,4 miljonit eurot.

Click & Grow tegutseb läbi Click & Grow OÜ, millel on tütarettevõtted Click & Grow US Inc Ameerika Ühendriikides ja Click & Grow Asia PTE. LTD Singapuris. Müügitegevuses kasutab ettevõte kolme peamist kanalit: oma veebipoodi, müügiplatvorme, nagu Amazon, ning jaekaubandust, kus tegutsetakse nii otsekontaktide kui ka kohalike edasimüüjate vahendusel.