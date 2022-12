Maailmakuulus õlletootja viib Eesti ärid uue kaubamärgi alla

Lisaks oma kaubamärgi all toodetavale ja müüdavale õllele hakkab Tanker Eestis turustama ka teisi seni Royal Unibrew Eesti portfellis olevaid kaubamärke, millest tuntuimad on Heineken, Pepsi ja Cido. Tanker võtab üle ka kõik Royal Unibrew Eesti lepingud ja töötajad, teatasid ettevõtted.

Royal Unibrew Baltimaade juht Marius Valdas Kirstukas selgitas, et Royal Unibrew strateegia on kõikidel turgudel anda kohalikele kaubamärkidele ja ettevõtetele võimalus areneda. «Tegutseme sarnaselt ka teistes siinse piirkonna riikides, kus grupi lokaalne tegevus on koondatud kohaliku ettevõtte alla,» märkis Kirstukas.