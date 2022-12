Püstihädas Euroopa Liit püüab ravimitootjaid tagasi meelitada

Ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapferi sõnul on ravimite tarneraskused üleeuroopaline probleem, mistõttu on Euroopa Liit (EL) võtnud eesmärgiks otsida lahendusi igas riigis eraldi kui ka piirkondlikul tasandil, muu hulgas proovitakse järjest rohkem tuua tootmist tagasi Euroopasse.

«See ei ole kindlasti lihtne – alati ei saa ka kõikide ravimikomponentide tarnekindlust Euroopa siseselt tagada, kuid eesmärk on riske hajutada nii tarnes kui tootmises,» märkis Tapfer pressiteates.

Ravimite tarneraskused ei ole tema sõnul ainult Eesti probleem – ravimiturg on seotud üleilmselt ja kui on häiritud toimeainete või ravimite tootmine Aasias, on mõjutatud Euroopa ja ka Eesti. «COVID-19 kriis näitas selgelt kui haavatav on ravimite ja muude tervishoiutoodete tarneahel Euroopas. Selle riski vähendamiseks kutsuti ellu initsiatiiv HERA (Tervisealastele Hädaolukordadele Reageerimise Asutus), mille peamine eesmärk on koostöö parandamine nii tootjate, hulgimüüjate, regulatiivasutuste kui turu kõigi osapoolte vahel, et tagada meditsiinitarvikute ja ravimite tarnekindlus,» selgitas Tapfer.

Kahjuks ei ole tema sõnul kõigi tarneraskuste välistamine aga võimalik ning tõenäoliselt peame hakkama saama nendega ka edaspidi. «Ravimitootmine on olnud klassikaliselt üles ehitatud väga suurele hinnasurvele: ootus on, et ravimid peavad olema väga odavad. See on pannud tootjaid otsima soodsamaid lahendusi, tihti on kogu ahel üles ehitatud ühele tarnijale ja on seetõttu väga haavatav,» lisas Tapfer.