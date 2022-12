Mida tähendab Tallinna «15-minuti linna» idee?

Lippus märkis, et sel aastal liiguti hoogsalt edasi mitmete oluliste ja Tallinna linnaruumi lähiaastatel märkimisväärselt kujundavate planeeringutega. Konkreetsetest planeeringutest on tema sõnul olulisemad Ülemiste ühisterminali planeeringu kehtestamine, rahvusringhäälingu uue peahoone planeeringu vastuvõtmine ning Ameerika Ühendriikide uue saatkonnahoone kompleksi püstitamiseks detailplaneeringu algatamine Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavate vahelisel alal.

Samuti oluline on Tallinna Sadama piirkonna planeeringute eskiiside jõudmine avaliku väljapaneku etappi, mille osas kõigil huvilistel on võimalik kaasa rääkida kuni 12. jaanuarini. «Kestliku linnaplaneerimise põhimõtete juurutamisel linna arengu kavandamisel on oluline ka tänavu valminud Põhja-Tallinna üldplaneeringu veebiraamat, samuti edasiliikumine kesklinna üldplaneeringu eskiislahenduse koostamisega,» lisas ta.