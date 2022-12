Swedbank: keskmine eluasemelaen kasvas aastaga jõudsalt

Pärgma sõnul on kallim kinnisvara Tallinnas ja Harjumaal, kus laenusumma on keskmiselt 132 000 eurot, kasvades aastaga 13 000 euro võrra. Järgneb Tartumaa keskmise laenusummaga 111 000 eurot, Pärnumaa 91 000-eurose ja Raplamaa 86 000-eurose summaga.

«Väikseimad laenusummad, keskmiselt 39 000 eurot, võetakse Ida-Virumaal ning see on ka piirkond, kus keskmine laenusumma ei ole aasta jooksul muutunud,» tõi Pärgma välja.

Piirkonda arvestamata on uute varade ostmiseks võetav laen keskmiselt 166 000 eurot: korterite puhul 148 000 eurot ja majadel 188 000 eurot. Keskmiselt võetakse laen 24,2 aastaks. Eelmisel aastal võeti laen keskmiselt 22,6 aastaks. «Kuna keskmine laenusumma on kasvanud, siis on ootuspärane ka keskmise laenuperioodi pikenemine,» selgitas Pärgma.

Üle 46-aastaste vanusegrupp on eelnevate aastatega võrreldes kasvanud 2 protsendipunkti, tõustes 20 protsendini. 19 protsenti moodustavad laenuvõtjad vanusevahemikus 26–30 eluaastat, kuni 30-aastaseid laenuvõtjaid on 26 protsenti.

Enim laenusid – 59 protsenti – võetakse Tallinnas ja Harjumaal. «Väga pikka aega on Tallinna ja Harjumaa osakaal olnud suurusjärgus 63–64 protsenti ning muutus vähenemise suunas on toimunud just möödunud aastal. Sealjuures Tartumaa 16-protsendine osakaal on püsinud stabiilne ning ümberjaotumine on toimunud teiste maakondade vahel,» märkis Pärgma.