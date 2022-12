Aerofloti juht nõuab Venemaa lennunduse kaitseks riiklikku protektsionismi

Aerofloti tegevjuht Sergei Aleksandrovski ütles intervjuus, et on «oluline, et riik tasakaalustaks Venemaa ja rahvusvaheliste lennuettevõtjate huve. Nimelt on ilmselge, et välismaistel lennuettevõtjatel on nüüd nendes tingimustes palju rohkem võimalusi ja eeliseid».