Leedus on külmutatud 87 miljonit eurot Vene ja Valgevene ettevõtete raha

Teenistus on kohaldanud 20. detsembri seisuga sanktsioone 16 juriidilise ja eraisiku suhtes: külmutatud on üheksa Venemaa ettevõtte ning kuue Valgevene ettevõtte ja ühe eraisiku raha.

Rahakuritegude uurimise teenistuse teatel on Venemaa ettevõtete kontodel on kokku külmutatud rohkem kui 42,97 miljonit eurot ja 1,78 miljonit USA dollarit ning sissetulevate külmutatud rahaliste vahendite kogusumma, mille saatjad on Euroopa Liidu sanktsioonide all, on 1,45 miljonit eurot, 1,32 miljonit USA dollarit ja umbes 215 000 Vene rubla.