Saksamaa pisendas Vene naftaekspordikeelu olulisust

«Ma ei tahaks öelda, et see on ebaoluline, aga sellel ei ole praktilist tähtsust,» ütles majandusministeeriumi kõneisik, lisades, et Saksamaa on ilma Vene naftata toime tulemiseks valmistunud juba suve algusest.

Berliin on teinud tööd, et tagada varustuskindlus, mis on «endiselt tagatud hoolimata sellest (Vene) määrusest».

Saksamaa sõltus suurel määral Vene energiast, kuid on olnud sunnitud end alates Moskva kallaletungist Ukrainale sellest võõrutama.

Euroopa Liit, G7 ja Austraalia kokku lepitud hinnalagi 60 dollarit barrelist jõustus detsembri alguses ning selle eesmärgiks on piirata Venemaa sissetulekut, kuid tagada samal ajal, et see jätkaks rahvusvahelise turu varustamist.