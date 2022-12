Riik valmistub tondilosse võõrandama ja lammutama

Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt on avalikes huvides korteriomandi omandamine lubatud juhul, kui kasutusest välja langenud korterite arv ületab kehtivat piirmäära. Alates 18 korteriga korterelamute puhul on see piirmäär rohkem kui pool ehk 50 protsenti +1 ning kuni 18 korteriga korterelamute puhul on piirmääraks 75 protsenti +1. See tähendab, et näiteks 12 korteriga kortermaja puhul on piirmäär ületatud alles siis, kui on loobutud 10 korteri kasutamisest ning 16 korteriga kortermaja puhul 13 korterist.