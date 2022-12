Eesti Energia rajab Ida-Virumaale maailmas unikaalset vesisalvestit

«Eesti energiajulgeoleku ja energiasõltumatuse tagamine meie enda varadega on tähtsam kui kunagi varem. Hiljemalt 2026. aastasse planeeritud Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liitumise valguses on äärmiselt oluline, et Baltimaadesse loodaks vajalikud energiaturud ja tootmis- või salvestusvarad, millega varustuskindlust võimalikult roheliselt ja võimalikult soodsalt tagada,» ütles Aleksandrov. «Rahvusvaheline huvi Estonia vesisalvesti vastu on väga suur, sest tegemist on unikaalse projektiga. Järgneva aasta jooksul viime läbi põhjalikud ja mitmekülgsed uuringud, mis peavad andma kindluse, et meie lahendus toimib.»