GALERII ⟩ Kauaoodatud päev: LNG-terminal jõudis viimaks Soome

Gibraltarist teele asunud ligi 300-meetrine laev jõudis Soome lahte juba 26. detsembril, kuid ebasoodsate ilmastikuolude tõttu ei toodud seda esialgu sadamasse, vaid see jäi keset lahte ankrusse. Täna hommikul kella poole üheksa paiku hakkas laev aga taas liikuma ning jõudis pärast kella 11 Inkoo sadamasse.

LNG ujuvterminal Exemplar peab hakkama asendama Venemaa gaasitarneid ja tagama Soome gaasiga varustatuse, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle, kelle hinnangul võib laeva saabumist pidada omamoodi sümboliks Venemaa energiasõltuvusest vabanemisel.

Mis asi on LNG ujuvterminal?

LNG ujuvterminal Exemplar on tehniliselt laev, kuid praktikas on see pigem gaasitaristu mobiilne osa, mille ülesanne on toimida LNG ehk veeldatud maagaasi taasgaasistajana.

Seega on laeva ülesanne viia veeldatud maagaas tagasi gaasilisse olekusse, mis siis suunatakse Soome gaasivõrku. Laevas ümbertöödeldud gaasi on lisaks Soomele võimalik tarnida Balticconnectori torujuhtme kaudu ka Eestisse ning teistesse Baltimaadesse.

Vedelgaas ise tuuakse kõikjalt maailmast Exemplarile ette tankeritega, mis peaksid ujuvterminali külastama paar korda kuus ning loovutama oma lasti terminalile taasgaasistamiseks umbes ühe ööpäevaga.

Exemplari ujuvterminalis saab aastas taasgaasistada umbes 40 teravatt-tunni vedelgaasi. Kuna Soome aastane gaasitarbimine on viimastel aastatel olnud 25 teravatt-tunni ringis, tähendab see, et terminali võimsus katab Soome gaasivajaduse kergesti ka tavapärasel aastal.