Maailm kardab piirangutest vabanevatest hiinlastest uut koroonaohtu

Meeletu reisihuvi

Poole tunni jooksul pärast piiride taasavamise uudist kümnekordistus reisisaidi Trip.com populaarsete sihtkohtade otsing. Hiina reisibüroo Qunarl lennupäringute arv suurenes esimese 15 minuti jooksul pärast teadaannet seitse korda. Hiinlaste kõige populaarsemad sihtkohad olid Macau, Hongkong, Jaapan, Tai ja Lõuna-Korea.

Kuid Hiina sees on olnud vastakaid reaktsioone.

«Mul on selle üle hea meel, aga olen ka sõnatu. Kui me seda [taasavamist] niikuinii teeme – miks ma pidin sel aastal kõiki neid igapäevaseid Covid-teste ja sulgemisi kannatama?» ütles Shanghais elav Rachel Liu.

Ta ütles, et on talunud kolm kuud täielikku isolatsiooni, kuid peaaegu kõik tema pereliikmed on viimastel nädalatel nakatunud. Eelmisel nädalal jäid palavikku tema vanemad, vanavanemad ja elukaaslane, kes elasid kolmes erinevas linnas Xi'anis, Shanghais ja Hangzhous.

Paljud on väljendanud ka veebis muret piiride taasavamise pärast. «Miks me ei võiks oodata, kuni see laine üle läheb, ja siis piirid avada? Meditsiinitöötajad on juba väsinud ja vanurid ei ela ühe kuu jooksul kahte nakkust üle,» seisis ühes enim meeldimisi kogunud kommentaaris Weibo lehel.

Ravimeid pole

Pekingi ja Shanghai elanikud väidavad, et neil hakkavad gripi ja külmetusravimid otsa saama. Kardetakse, et krematooriumid on ülekoormatud, sest sajad surmajuhtumid võivad olla avalikustamata.

Pealinnas Pekingis plaanivad võimud levitada Pfizeri tablette Paxlovid, et vähendada nakkuse raskust, kuid tervisekeskuste kinnitusel pole ravimit veel tarnitud.