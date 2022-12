Maailm kardab piirangutest vabanevatest hiinlastest tulenevat koroonaohtu

Esmaspäeval teatas Hiina, et tühistab 8. jaanuarist oma kodanikele kehtinud välja reisimise piirangud. Samuti lõpetatakse peaaegu kolm aastat kestnud ranged karantiinireeglid saabujatele. Pärast seda kümnekordistusid reisifirmade veebilehtedele tehtud päringud.

USA on mures

Kuid Hiina turistid ei pääse piiramatult kõikidesse riikidesse. USA ametnikud kaaluvad uusi piiranguid Hiinast pärit reisijatele, kuna on mures koroonajuhtumite arvu suurenemise ja Hiina valitsuse info ja tegevuse läbipaistmatuse pärast.

«Rahvusvaheline üldsus tunneb kasvavat muret Hiinas jätkuva Covid-19 tõusu ja läbipaistvate andmete, sealhulgas viiruse genoomsete järjestuste andmete puudumise pärast,» ütlesid USA ametnikud uudisteagentuuride tsiteeritud avalduses. «Ilma nende andmeteta on rahvatervise ametnikel üha raskem tagada, et nad suudavad tuvastada võimalikud uued variandid ja võtta kiireid meetmeid leviku vähendamiseks.»

Jaapan ja India nõuavad testi

Jaapan, mis on Hiina reisijate seas üks populaarsemaid sihtkohti, on teatanud, et kõik Hiinast pärit reisijad peavad saabumisel näitama negatiivset Covid-testi või jääma seitsmeks päevaks karantiini.