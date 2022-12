Gaasi hind kukub, Venemaa pürib tagasi Euroopa turule

Gaasi hind on börsil kuuga langenud üle 40 protsendi, 81,5 euroni megavatt-tunni eest. Gaas on odavnenud tasemele, kus viimati kaubeldi veebruaris enne Ukraina ründamist. Tänu soojale ilmale on Euroopa gaasimahu­tite ­täitumus viimastel ­päevadel isegi pisut kasvanud. Praegu on hoidlates 55 protsenti rohkem gaasi kui mullu samal ajal. Samas on tarbimine Euroopas viiendiku võrra vähenenud.