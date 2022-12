Sõerd: tuleva aasta laenuvajadus võib olla oluliselt üle 1,2 miljardi

Valitsuse septembri lõpus riigikogule esitatud eelarve on koostatud arvestusega, et eelarvepuudujääk 2023. aastal on 3,9 protsenti, keskpanga värske prognoosi kohaselt on see näitaja aga tervelt 4,6 protsenti.

«Oluline on siinkohal arvestada ka asjaolu, et keskpanga prognoos on hilisem kui ministeeriumi oma, seega on neil uuemad ja täpsemad andmed ja prognoos täpsem. Varem prognoositust suurema puudujäägi tõttu võib tulla järgmise aasta riigi laenuvajadus suurem kui varem prognoositud 1,2 miljardit eurot,» ütles Sõerd BNS-ile. Ta lisas, et ka rahandusministeerium on eelarvepuudujäägi prognooside suure erinevuse suhtes muret väljendanud.

Sõerd selgitas, et mõningased erinevused kahe institutsiooni poolt koostatavate prognooside vahel on tulenevalt arvestusmetoodikast loomulikud, kuid nii suured käärid on ebatavalised. «Üks põhiline prognoosi eeldus, millest sõltub maksutulude laekumine, on hinnang sisemajanduse koguprodukti (SKP) nominaalse mahu suurusele. Aga huvitav aspekt on siin, et selle näitaja osas pole riigieelarve aluseks olevas prognoosis ja Eesti Panga värskes majandusprognoosis märkimisväärset erinevust,» märkis riigikogu liige.

Eesti Pank toob Sõerdi sõnul suure puudujäägierinevuse põhjusena välja eelkõige asjaolu, et nende prognoosis on võrreldes ministeeriumiga pessimistlikum vaade tööhõivele ja keskmise palga kasvule. Siit tuleb päris oluline mõju tööjõumaksude prognoosile, mis Eesti Panga hinnangul on tunduvalt pessimistlikum kui ministeeriumi prognoosis.