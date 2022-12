Hannes Hanso: tohutu kasumiga tootmise ajad on Hiinas läbi saanud

Hanso hinnangul on Hiina turg on muutunud raskesti ligipääsetavaks.

«Üks probleem, mida Euroopa tasandil kogu aeg Hiinaga seoses tõstetakse, on see, kui avatud see Hiina turg ikkagi on. Tõesti on palju pika ajalooga ettevõtteid, kes kohapeal äri ajavad ja toodavad. Kui vaadata suuri investeeringuid, siis Hiina turg ei ole nii lahti, kui see kunagi oli või tundus olevat,» lausus Hanso.