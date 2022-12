Viimased tunnid investeeringuks, mis toob uuel aastal 20 protsenti tagasi

Peki sõnul on neil õnnestunud aidata inimestel läbi näha sellest lihtsast põhimõttest, et kasutada ära tulumaksutagastus enne, kui oma raha mujale paigutada ja teha seda täies teadmises, et turud tõusevad ja langevad.

«Kogudes on kõige mõistlikum teha regulaarseid sissemakseid ja mitte innustuda siis, kui turg üles läheb ega masenduda siis, kui alla tuleb,» lausus Pekk.

Turuüleselt on kolmanda samba pensionifondidesse kogunenud 417 miljonit eurot ehk 10% sellest summast, mis on teise pensionisamba fondides. Kolmanda sambaga liitujate arv küünib 200 000ni, samas kui teise pensionisambaga on liitunud 515 000 inimest.

Arvestades kõrget inflatsiooni ja suuri energiaarveid, võiks arvata, et inimeste investeerimisvõimekus on vähenenud, kuid tegelikkus on teine. «Ma ise oleks ka eeldanud, et inimesed maksavad vähem, aga seda ei ole näha olnud, samuti ei ole ka raha rohkem välja võetud,» ütles Pekk.

Peki sõnul on aga tõsiasi see, et sissemakseid tehakse väikeses osas. «Vähe on neid, kes kasutavad ära oma makselimiidi ja kui sa enne ei pannud sinna eriti palju, siis ei ole sealt ka palju kärpida,» märkis Pekk.

Teisest sambast ületulemist on Tulevas vähe olnud. «Me oleme öelnud, et see ei ole mõistlik, sest fondid on sarnased ja täiesti mõttetu on kanda ületulemisel seda tulumaksukulu seal vahepeal,» ütles Tõnu Pekk.

Kas uuel aastal jõuavad pensionifondid taas plussi, ei soovi ennustada ei Pekk ega Petter. Petteri sõnul on keeruline ette näha, mis maailmas juhtuma hakkab. «Ootame, et intressitasemed stabiliseeruks ja inflatsioon pidurduks ning ehkki majanduskasvu väljavaated pole roosilised, ei tähenda see, et finantsturud peaksid negatiivsed olema,» märkis Petter.