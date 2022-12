III pensionisammas ⟩ Viimane hetk saada riigilt kuni 1200 eurot puhtalt kätte

«Aasta lõpp on olnud alati aktiivsem ja kaks kuni neli korda kõrgemate paigutustega kui aasta algus,» ütles Petter. «Olgugi et on olnud keeruline aasta, näeme ka nüüd, et rahapaigutused on kasvanud nii novembris kui ka detsembris. Paljud ootavad viimase minutini ja kella kukkumiseni sissemakse tegemisega.»

Peki sõnul on neil õnnestunud aidata inimestel läbi näha sellest lihtsast põhimõttest, et kasutada ära tulumaksutagastus enne, kui oma raha mujale paigutada ja teha seda täies teadmises, et turud tõusevad ja langevad.

«Kogudes on kõige mõistlikum teha regulaarseid sissemakseid ja mitte innustuda siis, kui turg üles läheb ega masenduda siis, kui alla tuleb,» lausus Pekk.

Turuüleselt on kolmanda samba pensionifondidesse kogunenud 417 miljonit eurot ehk 10 protsenti sellest summast, mis on teise pensionisamba fondides. Kolmanda sambaga liitujate arv küünib 200 000ni, samas kui teise pensionisambaga on liitunud 515 000 inimest.

Arvestades kõrget inflatsiooni ja suuri energiaarveid, võiks arvata, et inimeste investeerimisvõimekus on vähenenud, kuid tegelikkus on teine. «Ma ise oleks ka eeldanud, et inimesed maksavad vähem, aga seda ei ole näha olnud, samuti ei ole ka raha rohkem välja võetud,» ütles Pekk.