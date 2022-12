Olkiluoto 3 käivitamise viibimine tekitab Eesti Energiale muret

«Sellele järgnev testimine peaks algama veebruari esimesel nädalal. Jaama opereeriva ettevõtte Teollisuuden Voima info järgi alustab see kommertstingimustel tootmist 8. märtsil, mis on ligi kuu aega hiljem, kui varem lubati. See tähendab, et sel talvel ei saa Olkiluoto 3 tuumajaamaga arvestada, kuna enne jõuab talv läbi saada, kui jaam tööle saadakse. Olkiluoto 3 tuumajaam on ligi 13 aastat graafikust maas,» märkis ta.