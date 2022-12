Võlakirja intressimäärade tõusu mõju jääb Eestit vähe

«Inflatsiooni järsk kiirenemine, majanduskasvu väljavaate halvenemine ning suur ebamäärasus edasise arengu suhtes on märkimisväärselt karmistanud rahastamistingimusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Karmistunud rahastamistingimused peegelduvad võlakirjade intressimäärades, mis on järsult tõusnud. Näiteks hiljuti Eesti riigi emiteeritud võlakirjade intressimäär kujunes paari aasta taguse ajaga võrreldes mitukümmend korda kõrgemaks,» selgitas ökonomist keskpanga blogis.

Koos intressimäärade tõusuga on keerulisemaks muutunud ka rahastamise kättesaadavus, samuti on Eesti emitentide jaoks rahastamise hinda tõstnud see, et välisinvestorid näevad siinseid riske suuremana tulenevalt Eesti lähedusest sõjapiirkonnale.

Eesti pangandussektori jaoks leevendab tema sõnul tekkinud olukorda aga see, et pankade rahastamine toetub suures osas hoiustele. Kui kümme aastat tagasi, 2012. aasta lõpus oli laenude-hoiuste suhtarv 112 protsenti ehk Eesti pangandussektori laenuportfelli kogumaht ületas hoiuste mahtu ning pangad pidid lisaks hoiustele kasutama laenude finantseerimiseks muid rahastamisallikaid, toona peamiselt emapankadest saadud vahendeid, siis tänaseks on kodumaiste hoiuste kiire kasv viimastel aastatel aidanud vähendada Eesti pangandussektori vajadust kaasata oma tegevuse rahastamiseks muid täiendavaid vahendeid. 2022. aasta augusti lõpus ületasid hoiused märgatavalt laenuportfelli ja laenude-hoiuste suhtarv oli 85 protsenti.

«Kuigi rahastamismudelid on pankadel erinevad ja hoiuste kiire kasv ei ole ühtemoodi iseloomulik kõikidele pankadele, on hoiustele lisaks täiendavaid vahendeid vajavate pankade arv ja osakaal pangandussektoris viimastel aastatel siiski vähenenud,» osutas Karolin.

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on turul küll märksa vähem neid panku, kes kasutasid laenude finantseerimiseks emapankadelt kaasatud vahendeid, kuid samal ajal on suurenenud nende pankade osakaal, kellel on vajadus kaasata laenude finantseerimiseks täiendavaid vahendeid võlakirjade emiteerimise teel.