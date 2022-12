Rahandusminister tutvustab Elektrilevi eraldamise võimalusi valitsusele

Elektrilevi eraldamise Eesti Energiast otsustas valitsus juba mullu suvel. Samas on kehtivates omaniku ootustes Eesti Energiale, mille toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus augustis kinnitas, kirjas, et Elektrilevi jääb Eesti Energia osaks.

Euroopa Liidu 2019. aasta direktiiv elektrienergia siseturu uute normide kohta näeb ette, et üle 100 000 tarbijaga jaotusvõrguettevõtja tuleb jaotamisega mitteseotud tegevusest eraldada, sealjuures ei tohi see ettevõte enam tegeleda vabaturu teenuste pakkumisega. Siin on lähtutud võrguettevõtja neutraalsuse põhimõttest, et tagada võrdne ja aus kohtlemine kõigile turuosalistele, Elektrilevil on üle 533 000 elektrivõrguteenuse kliendi ja ettevõtte turuosa on umbes 80 protsenti.