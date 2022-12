Samsung kutsub tagasi enam kui 660 000 tuleohtlikku pesumasinat

Ettevõte on saanud 51 teadet nende pesumasinate suitsemise, sulamise, ülekuumenemise või süttimise kohta. Kümne neist juhtumeist põhjustas varakahju ja kolm klienti teatas suitsu sissehingamisel saadud vigastustest.

Tagasi kutsutakse Samsungi ülikiirpesuga pesumasina mudelid WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A ja WA55A. Neid masinaid on valget, musta, šampanja- ja elevandiluu värvi. 663 500 tagasikutsutavat masinat müüdi eelmise aasta juunist tänavu detsembrikuuni, teatas USA tarbekaupade ohutuse komisjon (CPSC).

«Tarbijad peaksid viivitamatult kontrollima, kas nende pesumasina tarkvara on ohu vältimiseks uuendatud ja kui ei ole, siis peaksid viivitamatult pesumasina kasutamise lõpetama, kuni tarkvara värskendatakse,» ütles CPSC.

Samsung ütles, et kõik wifiga varustatud pesumasinad peaksid internetiühenduse loomisel automaatselt alla laadima tasuta tarkvaraparanduse. Need, kellel pole internetti, saavad Samsungilt tasuta mälupulga, et laadida alla tasuta tarkvaraparandus.