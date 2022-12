Töötuna on arvel 6334 Ukraina põgenikku

Töötuna arveloleku lõpetas 54 registreeritud töötut, kellest 28 lõpetas arveloleku omal soovil ja 23 tänu tööle rakendumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 10 106 inimesel, neist 7634 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 57,7 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 11,2 protsendiga Ida-Virumaa ning 9,4 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 77,5 protsenti naised ning 22,5 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 11,2 protsenti 16–24-aastased, ligi 74,6 protsenti 25–54-aastased ning 14,2 protsenti rohkem kui 55-aastased.