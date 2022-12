Seadus on karm, aga mitte täitmiseks: kõige tüütumad vaidlused takerduvad raha taha

Tarbijakaitseameti poole on tänavu pöördunud terve väikelinnatäis inimesi – 21 000 tarbijat. Suurem osa vaidlusi leiab lahenduse nii, et tarbijakaitse räägib pooltega asjad läbi. Probleem tekib siis, kui kaupleja ametiga ei nõustu.

Sel aastal on avalikkuse ette tulnud ridamisi lugusid, kus inimene on jäänud kauplejaga hätta ning pöördunud õiguse saamiseks tarbijakaitsesse. Tulemus pole aga alati kiita: tarbijakaitse hakkab tööle, leiab, et kliendil on õigus, pöördub kaupleja poole, et õigus jalule seada – aga ei midagi. Kaupleja ignoreerib ameti otsust, tarbijakaitse paneb kaupleja oma musta nimekirja, kust ta siis aasta pärast lihtsalt kustutatakse. Klient õigust ei saa, sest tarbijavaidluste komisjoni otsus pole juriidiliselt siduv: kes tahab – täidab, kes ei taha – ei täida. Petta saanud klient võib kohtutee jalge alla võtta, kui huvi ja jonni jätkub.