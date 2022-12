Euroopa suusakeskused kergitasid alanud hooajal tublisti hindu. Mis toimub Eestis?

Kuna paljud pole kaks aastat mägedele saanud, siis pole kallis hind takistuseks. «Mina pole 20 aasta jooksul näinud niivõrd palju varajasi broneeringuid, kui sel hooajal,» ütles Ühendkuningriigi suurima suusareisikorraldaja Skiworldi müügi- ja turundusdirektor Diane Palumbo.

Ka Eesti suusakeskused on alanud hooajaga väga rahul. «Avasime mäe 17. detsembril ja kohe olid sõitjad kohal,» ütles Kiviõli Seikluskeskuse üks asutaja ja eestvedaja Madis Olt. «Lumine talv on meie jaoks kõige parem turundaja. Sellest, et mäel on tänu lumekahuritele korralikud rajad, inimeste meelitamiseks ei piisa, ka muidu peab ilus talveilm olema.»

Paraku pole suusakeskuste energiakulud sel hooajal rohke lume abil märkimisväärselt vähenenud. «Nõlvad tuleb ikkagi tehislumega sõidetavaks teha. Selleks, et ilma läbi saaks, peaks lund sadama vähemalt meetrijagu,» selgitas Olt.

Samas hindu suusakeskused sel hooajal tõstnud ei ole. «Kergitasime mäepileti maksumust eelmise hooaja keskel, kui elekter järsult kallines. Sel hooajal neid enam põhjust tõsta pole,» arvas Olt.

Kiviõli Seikluskeskuses maksab mäepilet terveks päevaks 34 eurot. Kuigi seikluskeskus ise majutust ei paku, siis teadis Olt, et mäealune hostel on vähemasti nädalalõppude osas juba märtsini välja müüdud.

Kuutsemäe ja Väike-Munamäe suusakeskuse juhataja Priit Tammemägi sõnul ei tõstnud ka nemad sel hooajal hindu. Mäepilet terveks päevaks maksab 38 eurot ja seda saab kasutada mõlemas Otepää keskuses.

«Vaatamata pea kõikide sisendhindade tõusule me oma panust Eesti meeletusse inflatsiooni ei andnud,» ütles Tammemägi. «Lootust on, et tänu universaalteenusele võib meie energiakulu tulla ehk isegi väiksem kui eelmisel hooajal.»

Tänavu avati mõlemad Otepää keskused juba 25. novembril, mis on tavapärasest mõnevõrra varem. «Oleme õnnelikud, kui saame avada enne jõule, kuid on olnud ka hooaegu, kus saame mägedel talverõõmu pakkuda hilise avamise tõttu vaid kuu või paar.»