Sirje Potisepp: ettevõtjad on jäetud enne valimisi tuule kätte virelema

Potisepa sõnul valimiste eel on kõigele pandud külge lipik millel seisab – «vali meid, meie ju teeme sinu jaoks». See kõik on tema sõnul aga suunatud valijale, mitte ettevõtjatele, kes on jäetud tuule kätte virelema, kirjutab ajaleht Pealinn.

«Me ei saa jätta ettevõtjaid talvetuisu ja külmade kätte lihtsalt niisama, meie ettevõtted kaotavad praegu ekspordilepinguid, me kaotame oma kohti riiulitelt,» rääkis Potisepp. Ta selgitas, et teiste Baltikumi riikide ja Poola tooteid toetakse nende koduriigis ning see võib tekitada ebavõrdse olukorra.

Näide Saaremaalt

Potisepa sõnul sulgevad toidutööstuses sulgevad firmad praegu oma uksi ning nende seas on ka suuremaid ettevõtteid. «Väga lihtsad näited on kohe võtta – Saare Leib, kes on ligi 80 aastat Saaremaal tööd andnud. Nad ütlevad, et energiahinnad panid viimase põntsu, et nad lihtsalt ei suuda selliste energiahindadega kaasa minnai,» sõnas Potisepp.