Turistide huvi Lapimaa vastu on tõusnud

Turismiportaalid Visit Rovaniemi ja Visit Levi teatasid, et külastajate arv on sellel pühadehooajal jõudnud tagasi 2019. aasta tasemele.

Lapimaa on pindalalt Soome suurim maakond, mis asub riigi põhjaosas. Samas on tegemist riigi kõige hõredamalt rahvastatud piirkonnaga. Seetõttu on turism Lapimaale väga oluline. Piirkond on turistide seas eelkõige tuntud suusakeskuste poolest.