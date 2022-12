Turistide tavad Eestis aastavahetuse tähistamisel on muutunud

Turismiettevõtete jaoks on tavaliselt just talviste pühade aeg olnud üks töörohkemaid, kirjutab ajaleht Pealinn. Hallik lisas, et tänavusel aastavahetusel annavad tooni individuaalturistid. Rühmasid, peaaegu enam polegi.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla hinnangul on hotellide olukord eelmise aasta võrreldes siiski parem. «Selle aasta detsember on Tallinna hotellidele võrreldes eelmise kahe aastaga olnud ikka võrreldamatult töine ja tegus. Kuigi turistide hulk jääb veel kaugele maha kriisieelsest ajast, on siiski märgatavalt näha elavnemist,» ütles Maidla.

Turiste on meile tulnud ja tulemas ennekõike Soomest ja Lätist, aga ka kaugematest riikidest. Venemaalt arusaadavatel põhjustel praegu turiste ei oodata, aga ükski hotell pole seetõttu pidanud uksi kinni panema. «Tallinna jõuluturg on Euroopas kõrgelt hinnatud ja vanalinn koos jõuluturu ja jõuluaegsete kaunistustega ning selle aasta lumerohkusega mõjub kahtlemata kui jõulumuinasjutt,» ütles Maidla.

Venelastele asendus Soomest