Venemaa plaanib kõrgemat maksustamist riigist lahkunud kodanikele

«On õige tühistada soodustused neile, kes on Vene Föderatsioonist lahkunud, ja kehtestada neile kõrgem maksumäär,» kirjutas Volodin Telegrami sõnumirakenduses, lisades, et nad töötavad asjakohaste seadusemuudatuste kallal.

Alates sõja algusest lahkunud venelaste arv on ebaselge. Oktoobri alguseks oli mõned kohalikud meediakanalid teatanud, et pärast septembrikuist teadaannet mobilisatsioonikampaaniast, mille kohaselt kutsutakse sõdima kuni 300 000 inimest, on põgenenud riigist kuni 700 000 inimest, mille Vene valitsus lükkas toona tagasi.

Venemaal on 13-protsendiline üksikisiku tulumaks, mille kodumaised tööandjad arvestavad automaatselt maha. Välismaal töötavad venelased, kes on Venemaa maksuresidendid, peavad Venemaa Föderaalse Maksuameti andmetel makse maksma iseseisvalt.

«On täiesti arusaadav, miks nad põgenesid,» ütles Volodin. «Need, kes mõistsid, et nad on teinud vea, on juba tagasi pöördunud. Ülejäänud peaksid mõistma: valdav enamus ühiskonnast ei toeta nende tegu ja on seisukohal, et nad reetsid oma riiki, sugulasi ja sõpru.»