Citadele: inflatsiooni aeglustumine pidurdas intressimäärade tõstmist

«Alates selle aasta märtsist on USA baasintressimäär tõstetud peaaegu nulltasemelt 4,25–4,5 protsendi vahele. ECB alustas aktiivset inflatsioonivastast võitlust hiljem, suve keskel, ning tõstis poole aasta jooksul kõiki intressimäärasid 2,5 protsendipunkti võrra, kusjuures põhiline refinantseerimismäär jõudis 2,5 protsendini ja hoiuste intressimäär 2 protsendini,» tõi Striževska pressiteates välja.

Intressimäärade järsu tõstmise tõttu jõudsid need tema sõnul kiiresti tasemeni, mida loetakse majandustegevust piiravaks. «Kuigi keskpangad on jätkuvalt agressiivselt meelestatud ja kavatsevad lähitulevikuski intressimäärasid tõsta, sunnib see arvama, et intressimäärade tõstmise kulminatsioonini ei ole jäänud enam palju aega,» prognoosis ökonomist.

Detsembrikuine intressimäärade muutus ei olnud Striževska sõnul eriti kellelegi üllatus ja seda oli ka prognoosides arvesse võetud, kuid märksa suuremat huvi pakub see, mida toob tulevik. «Föderaalreservi viimaste detsembrikuiste prognooside kohaselt võiksid USA baasintressimäärad tõenäoliselt peatuda 5 ja 5,25 protsendi vahel. See on kõrgem föderaalreservi enda sügisesest hinnangust ja praegustest turuprognoosidest. Erinevalt föderaalreservist ei räägi Euroopa Keskpank oma kavatsustest selgesõnaliselt, kuid on samuti kinnitanud, et jätkab intressimäärade tõstmist,» märkis ökonomist.