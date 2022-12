Gaasitehase töö lihtsustamiseks tuleb biojäätmed koguda kileta

«Eestis on omajagu biogaasitehaseid, kuid EKT Ecobio tehas on hetkel esimene ja ainus, mis suudab vastu võtta ning töödelda kodumajapidamistest kogutud biojäätmeid. Just sel eesmärgil ongi tehas disainitud ja ehitatud ning seetõttu suudetakse tootmisprotsessis eemaldada ka võõrised, millest gaasi teha ei saa,» kinnitas tehase arendusjuht Kalle Grents pressiteates.

Grents rõhutas, et uues tehases on spetsiaalsed seadmed, et eemaldada biojäätmete hulgast kõik kilekotid või muud pakendid juba enne kääritusprotsessi: seadmed avavad kotid, eraldavad need jäätmetest, pigistavad tühjaks ja kuivaks. Ühtlasi eemaldatakse ka võimalikud muud võõrised, näiteks plastkarbid, oksad, klaasikillud, kivid, kondid ja munakoored.

Arendusjuhi sõnul muudavad õigesti kogutud biojäätmed aga tehase töö kiiremaks ning efektiivsemaks. «Ideaalne variant on see kui inimene kogub kodused biojäätmed lihtsalt anumasse või ämbrisse ja valab need maja juures asuvasse biojäätmete konteinerisse – nii on keskkonnale kindlasti kõige väiksem koormus juba seetõttu, et kilekotid jäävad tootmata,» selgitas ta.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole komposteeruvate või biolagunevate kilekottide kasutamine biojäätmete puhul mõistlik. «Biolagunevad ja komposteeruvad vooderduskotid ei ole kuidagi »rohelisemad« – tihti hakkavad need väikesteks tükkideks lagunema juba konteineris seistes ning neid on seetõttu masinatel isegi keerulisem biojäätmetest eemaldada, sest püüda tuleb tükke, mitte üht suurt kotti,» kirjeldas Grents.

Teine äärmus on tema selgitusel aga kilekotid, mis on mõeldud raskeid esemeid kandma, näiteks toidupoodide kilekotid või läbipaistmatud prügikotid – need on liiga tugevad ning masinatel on ka neid keerulisem avada ja eemaldada. «Samuti on läbipaistmatud kotid ohu märk jäätmevedajale ükskõik millises liigiti kogutud jäätmete konteineris, sest kottide sisu pole võimalik tuvastada ning nii võib jääda ka konteiner tühjendamata,» lisas ta.