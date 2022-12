Soul: Põhja-Korea häkkerid varastasid miljardi euro väärtuses krüptot

Ekspertide ja ametnike sõnul on Põhja-Korea pöördunud krüptohäkkimise ja muu ebaseadusliku kübertegevuse poole, et saada hädavajalikku välisvaluutat, millega toetada oma habrast majandust ja rahastada oma tuumaprogrammi pärast karme ÜRO sanktsioone ja COVID-19 pandeemiat.

Lõuna-Korea peamine luureagentuur ütles, et Põhja-Korea võimet varastada digitaalset vara peetakse üheks parimaks maailmas, sest riik on keskendunud küberkuritegevusele pärast seda, kui 2017. aastal karmistati ÜRO majandussanktsioone vastuseks tema tuuma- ja raketikatsetustele.

Luureagentuuri teatel on riigi poolt toetatud Põhja-Korea häkkerid alates 2017. aastast varastanud hinnanguliselt 1,5 triljonit woni (1,1 miljardit eurot) virtuaalseid varasid üle maailma, sealhulgas ainuüksi sel aastal umbes 800 miljardit woni (585 miljonit eurot).

Agentuuri sõnul on oodata, et Põhja-Korea häkkerid korraldavad järgmisel aastal rohkem küberrünnakuid, et varastada Lõuna-Korea arenenud tehnoloogiaid ja konfidentsiaalset teavet Lõuna-Korea välispoliitika ja riigi julgeoleku kohta.