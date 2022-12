Saksamaa taaselustab söeenergia, kuna energiajulgeolek trumpab kliimaeesmärke

Bloombergi koostatud andmete kohaselt põletab Euroopa suurim majandus antud fossiilset kütust elektrienergia saamiseks kõige kiiremas tempos viimase kuue aasta jooksul. Samuti on nad üks vähestest riikidest, kes suurendab järgmisel aastal kivisöe importi.

Energiaettevõte Uniper SE teatas, et pikendab kahe Saksamaal asuva söeküttel töötava elektrijaama äritegevust hiljemalt 2024. aasta märtsini, et säästa maagaasi eelseisvatel talvedel.

Üle maailma on väga saastav ja suhteliselt odav kivisüsi tagasi tulemas, kuna riigid püüavad vältida energiakulude tõusu põhjustatud majandussurutist. Euroopas on kriis terav, sest Venemaa on Ukrainas peetud sõja tagajärjel piiranud gaasitarneid.