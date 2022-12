Meediamogul Bloomberg plaanib WSJ omaniku või Washington Posti ostmist

Endine New Yorgi linnapea ja finantsuudiste agentuuri Bloomberg asutaja Michael Bloomberg kaalub uudisteväljaande Axios andmetel meediatehingut, mis täideviimise korral moodustuks täielikult turgu valitsev finantsmeediakontsern.

Miljardärist Bloomberg on väljendanud huvi kas Dow Jonesi, mis omab The Wall Street Journali, või The Washington Posti ostmise vastu, ütles Bloombergile lähedal seisev nimetu allikas Axiosele.