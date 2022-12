Keskpank: nõudluse vähenemine pidurdab ka intressimäärade tõusu

Ta selgitas, et hüperinflatsioonist põhjustatud ostujõu alanemine on kaasa toonud ka nõudluse vähenemise. «Vajadus intressimäärasid tõsta oli kõikjal tingitud prognoositust kiiremaks osutunud inflatsioonist. Kiire hinnakasvu peapõhjuseks on olnud väga kiire energiakandjate hinnakasv. Kui tavaliselt mõjutab inflatsiooni valdavalt nafta hinna kõikumine maailmaturul, siis lõppeval aastal on Euroopas pretsedenditult kiireks osutunud ka mitmete teiste energiakandjate, sealhulgas elektri ja gaasi hinnatõus,» tõi ekspert välja.