Putin ennustab Vene majandusele üllatuslikult väikest langust

Putin tõdes siiski, et SKT on veidi langenud. «Meie ja rahvusvaheliste ekspertide hiljutise hinnangu kohaselt ulatub majanduslangus aasta lõpus 2,9 protsendini, kuid nüüd arvatakse, et see võib tulla ka kõigest 2,5 protsenti,» sõnas Putin.