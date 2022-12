Kui palju maksab vaba päev?

Tööpäevade arvu muutus mõjutab majandusaktiivsust, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

«Pühadega seostub kusjuures kaks vastandlikku efekti: esiteks kasvab pühade ajal osas kaubagruppides tarbimine ja see tõstab majandusaktiivsust. Samas pole see efekt otseselt seotud tööpäevade arvuga, vaid pühade endaga. Väiksem tööpäevade arv aga vähendab majandusaktiivsust,» märkis ta.

Kuna aastas on umbes 250 tööpäeva, siis ühe tööpäeva kadumise maksimaalne mõju on 1/250 ehk 0,4%. See hinnang kehtib eeldusel, et majandusaktiivsus väheneb proportsionaalselt koos tööpäevade arvuga. Rahas mõõdetuna tähendaks üks päev vähem tööd ühiskonnale sel aastal maksimaalselt 144 miljonit kaotust.

«Tõenäoliselt siiski oleks tegelik langus väiksem. Euroopa Keskpank on varasemalt hinnanud, et ühe tööpäeva mõju SKP-le kõigub riigiti ja võib Prantsusmaal olla 0,2…0,3%, aga euroalal keskmiselt on see pigem 0,05…0,1%. 0,1% SKPst oleks sel aastal ligi 36 miljonit eurot,» lausus ta. «Tööpäevade arvul on kindlasti mõju ja see paistab hästi välja, kui vaatame näiteks elektri tarbimist. Nädala sees olevad puhkepäevad on sarnase tarbimisprofiiliga nagu nädalavahetus.»

Samas võib jõulupühadele mõelda ka nii, et suur osa inimestest võtaks nagunii puhkust või töötaks vähem intensiivselt ja lisanduva puhkepäeva mõju poleks detsembris kuigi suur.