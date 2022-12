Pühade eel on bussipiletitega kitsas käes

MK Autobussi veokorraldaja Tair Teder märkis, et Tallinna-Tartu vahel väljuvatele reisidele enam pileteid saada peaaegu pole. «Ka teistele liinidele on õhtuks enamus pileteid juba välja müüdud, panime liinidele küll suuremad bussid, kuid ka lisakohad lähevad kiiresti,» märkis ta.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos rääkis, et pühade-eelsel ajal toimub inimeste reisimine eelkõige Tallinnast välja. «Kõige populaarsemad suunad on olnud Tallinn-Kuressaare ja Tallinn-Võru,» lausus ta. «Oleme terve käesoleva nädala jooksul teinud lisareise Tallinnast Tartusse, alates neljapäevast ka Tallinnast Pärnusse. Reedel väljub meil Tallinnast Tartu poole neli täiendavat bussi üle 200 istekohaga ja õhtustele väljumistele on praegu ka veel vabu istekohti saadaval. Tallinn-Pärnu suunal väljub meil täna 2 täiendavat bussi üle 100 istekohaga. Kogu meie bussipark on täna sõidus ning oleme kaasanud ka meie tellimusveo ettevõtte Lux Charteri busse.»