Suurbritannia tollitöötajate streik võib tekitada lennujaamades hiiglaslikud järjekorrad

Reisjad lahkumas Tallinnast Londoni lennukile. Pilt on illustratiivne.

Sadadele tuhandetele Ühendkuningriiki saabuvatele reisijatele on öeldud, et riiki saabumine on häiritud, kuna passikontrolli töötajad alustavad streike, kirjutab Briti uudisteportaal BBC News.